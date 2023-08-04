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Обещавшая место акима за 4 млн тенге мошенница получила срок в Астане

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Женщина в наручниках
Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор женщине, которая обещала место в акимате за вознаграждение, передает официальный сайт столичного суда.

Как сообщили в суде, подсудимая Д. пообещала гражданину А. трудоустроить его на должность акима города Кентау за вознаграждение в 4 млн тенге и получила от него предоплату в сумме 650 тыс. тенге.

Также женщина получила 3,6 млн тенге от гражданина М., которого пообещала трудоустроить на должность директора банка за 4 млн тенге.

"Подсудимая свою вину в совершении уголовных правонарушений не признала полностью.

Вина Д. доказана показаниями потерпевших и свидетелей, скриншотами переписок, аудиосообщениями и другими материалами уголовного дела", – говорится в сообщении суда.

Таким образом, суд приговорил подсудимую к ограничению свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Отмечается, что гражданские иски потерпевших удовлетворены полностью.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Добавим, что за нарушение части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество) предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее жительница Павлодара отдала мошеннице 120 миллионов тенге за якобы защиту и покровительство от демонов. Женщину, обманувшую горожанку, осудили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031291-obeschavshaya-mesto-akima-za-4-mln-tenge-moshennitsa-poluchila-srok-v-astane/

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