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Дело Акжаркын Турлыбай: Нигерия все еще не выдала Казахстану задержанного

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Акжаркын Турлыбай
Акжаркын Турлыбай. Фото: Facebook/Сункар Нурмаганбетов

Задержанного по делу Акжаркын Турлыбай гражданина Нигерии до сих пор не выдали Казахстану. В Генпрокуратуре РК корреспонденту NUR.KZ сообщили, что Нигерия все еще думает над экстрадицией.

В июне прошлого года в Нигерии был задержан подозреваемый в контрабанде наркотиков в Казахстан Адиндо Нонсо Фортуне.

Адвокат Акжаркын сообщал, что именно нигерийца подозревают в организации поездки Акжаркын Турлыбай в Китай в 2014 году.

В МВД и МИД Казахстана тогда подтвердили информацию о задержании мужчины.

"На данный момент необходимые материалы направлены в НЦБ Интерпола Нигерии с целью принятия дальнейшего процессуального решения о его содержании под стражей и дальнейшей экстрадиции в Казахстан", - сообщали в МВД в июне прошлого года.

Сегодня в Генпрокуратуре РК нашему корреспонденту сообщили, что полиция Алматы возбудила против нигерийца уголовное дело по статье 297 УК РК "Незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

"В связи с получением информации о задержании Адинду Н.Ф. Генеральной прокуратурой Республики Казахстан компетентным органам Нигерии по дипломатическим каналам направлен запрос о его выдаче. В настоящее время запрос рассматривается нигерийской стороной", - говорится в сообщении.

Иные данные расследования не подлежат разглашению.

"Возможность предоставления иной информации будет рассмотрена после принятия окончательного процессуального решения", - заключили в Генпрокуратуре.

Напомним, Акжаркын Турлыбай была задержана в Китае в марте 2014 года. В июне 2015 года казахстанку приговорили к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков.

Сейчас Акжаркын отбывает наказание на территории КНР. Она на регулярной основе созванивается с семьей, получает и отправляет письма. Имеет возможность делать покупки, пишет ее адвокат.

Родные девушки, ее адвокат, а также казахстанские власти неоднократно пытались добиться ее экстрадиции на родину. Этот вопрос поднимал и президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а в 2019 году во время своего визита в Пекин Токаев призвал руководство КНР проявить гуманизм в отношении осужденной девушки и посодействовать ее возвращению на родину.

В 2020 году в Генпрокуратуре Казахстана объяснили, какие правовые нюансы затрудняют передачу Акжаркын Турлыбай китайской стороной Казахстану.

В прошлом году адвокат казахстанки Сункар Нурмагамбетов сообщил, что КНР может пересмотреть вопрос экстрадиции девушки в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047205-delo-akzharkyn-turlybay-nigeriya-vse-esche-ne-vydala-kazahstanu-zaderzhannogo/

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