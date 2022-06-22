Задержание подозреваемого по делу Акжаркын Турлыбай подтвердили в МВД Казахстана

Акжаркын Турлыбай. Фото: Facebook/Сункар Нурмаганбетов

Подозреваемого в организации поездки Акжаркын Турлыбай, осужденной на пожизненное заключение за контрабанду наркотиков в Китае, задержали в Нигерии. Об этом сообщил адвокат девушки Сункар Нурмагамбетов на своей странице в Facebook. Информацию о задержании подтвердили в МВД РК корреспонденту NUR.KZ.

"По предварительной информации, на территории иностранного государства задержан гражданин Нигерии Адиндо Нонсо Фортуне "Джонни", который подозревается в организации поездки Акжаркын Турлыбай в Китай в 2014 году", - написал Нурмагамбетов.

В МВД РК в ответ на запрос редакции NUR.KZ подтвердили информацию.

По данным министерства, в Нигерии задержан подозреваемый в контрабанде наркотиков в Казахстане.

"20 июня текущего года в Нигерии по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Республики Казахстан задержан Адиндо Нонсо Фортуне, находящийся в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 259 УК РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ".

На данный момент необходимые материалы направлены в НЦБ Интерпола Нигерии с целью принятия дальнейшего процессуального решения о его содержании под стражей и дальнейшей экстрадиции в Казахстан", - сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана.

Напомним, ранее адвокат рассказывал о возможности экстрадиции казахстанки на родину, однако позднее появилась информация об отказе в экстрадиции. Но Сункар Нурмагамбетов сообщил, что информация является устаревшей, а пересмотр может состояться в этом году.

Акжаркын Турлыбай была задержана в Китае в марте 2014 года. В июне 2015 года казахстанку приговорили к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975155-zaderzhanie-podozrevaemogo-po-delu-akzharkyn-turlybay-podtverdili-v-mvd-kazahstana/