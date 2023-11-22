Почти 6 кг марихуаны и ружье нашли в квартире у жителя Жезказгана

В Жезказгане задержан мужчина, в квартире которого найдено 6 кг высушенной марихуаны, а также гладкоствольное оружие с патронами, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

30-летний житель Жезказгана был задержан полицией в рамках оперативно-профилактического мероприятия “Правопорядок”.

"Во время обыска дома подозреваемого обнаружено около 6 кг высушенной марихуаны, незарегистрированное гладкоствольное огнестрельное ружье, пять патронов и самодельный кастет. Подозреваемый водворен в ИВС", - сообщается в Telegram-канале МВД РК.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 287, 296 УК РК.

Ранее мы писали о случае, когда 15 кг марихуаны и мясо редкого животного обнаружили полицейские в авто у мужчины в области Ұлытау.

Во время досмотра салона машины стражи порядка изъяли клетчатую сумку, принадлежащую 30-летнему пассажиру, внутри которой находились четыре полиэтиленовых мешка с растительными веществами зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество - марихуана весом около 15 кг.

Также в сентябре в Костанайской области сотрудники КНБ пресекли канал поставки крупной партии наркотических средств каннабисной группы из южных регионов Казахстана.

Было изъято более 335 кг марихуаны и 20 кг гашиша. Задержаны четыре гражданина Казахстана, подозреваемых в причастности к организации наркоканала.

Наказание за хранение и ношение оружия в Казахстане

Согласно ст.287 УК РК:

1. Незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, – наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним – наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

3. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств – наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. 5. Деяния, предусмотренные частями третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Наказание за незаконное обращение с наркотиками без цели сбыта

Согласно ст.296 УК РК:

1. Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в общественных местах наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

2. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

3. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

4. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.