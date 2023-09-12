"Изъято более 335 кг марихуаны": крупный наркоканал в Костанайской области пресек КНБ
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В Костанайской области сотрудники КНБ пресекли канал поставки крупной партии наркотических средств каннабисной группы из южных регионов Казахстана, передает официальный Telegram-канал ведомства.
"Департаментом КНБ по Костанайской области пресечен канал поставки крупной партии наркотических средств каннабисной группы из южных регионов страны.
Изъято более 335 кг марихуаны и 20 кг гашиша. Задержаны четыре гражданина Казахстана, подозреваемых в причастности к организации наркоканала", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК.
Добавим, что, согласно вышеуказанной статье, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;
- в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
- должностным лицом с использованием служебного положения;
- посредством использования электронных информационных ресурсов;
- в общественном месте, –
наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036339-izyato-bolee-335-kg-marihuany-krupnyy-narkokanal-v-kostanayskoy-oblasti-presek-knb/