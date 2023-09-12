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Марихуану и мясо редкого животного обнаружили полицейские в авто в области Ұлытау

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Изъятая марихуана
Изъятая марихуана. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские области Ұлытау остановили на трассе "Жезказган - Кызылорда" автомобиль, а позже во время обыска нашли в нем наркотики и мясо сайги, сообщает новостной Telegram-канал МВД РК.

Как рассказали в полиции, при реализации оперативной информации на трассе "Жезказган - Кызылорда" был остановлен автомобиль Kia Cerato, за рулем которого находился 46-летний мужчина. Помимо него в машине сидели два пассажира - мужчины в возрасте 30 лет и 41 года.

Во время досмотра салона машины стражи порядка изъяли клетчатую сумку, принадлежащую 30-летнему пассажиру, внутри которой находились четыре полиэтиленовых мешка с растительными веществами зеленого цвета со специфическим запахом.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество - марихуана весом около 15 кг.

Кроме того, в салоне автомобиля обнаружено мясо, предположительно, сайги, принадлежащее 41-летнему пассажиру.

"По данному факту назначены соответствующие экспертизы. Ведется досудебное расследование по статье 297 и статье 339 УК РК", - заключили в полиции.

Наказание за изготовление, хранение и перевоз наркотиков в целях сбыта

Отметим, согласно части 1 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Вторая часть статьи гласит, что те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно части 3 статьи 297 УК РК, деяния, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные:

  1. группой лиц по предварительному сговору;
  2. неоднократно;
  3. в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  4. должностным лицом с использованием служебного положения;
  5. посредством использования электронных информационных ресурсов;
  6. в общественном месте, – 

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сбыт или производство наркотиков преступной группой, а также сбыт запрещенных веществ в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества. 

Добавим, что в статье 339 Уголовного кодекса РК установлено наказание за незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов.

Такие преступления в Казахстане наказываются штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036194-15-kg-marihuany-i-myaso-redkogo-zhivotnogo-obnaruzhili-politseyskie-v-avto-v-oblasti-ulytau/

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