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"Каждому жителю Казахстана": фейковые компенсации от 150 тыс. тенге обещают в соцсетях

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Девушка держит деньги в руках
Девушка с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В соцсетях появилось видео с информацией о том, что каждому казахстанцу якобы полагается компенсация от 150 тыс. тенге. Данный ролик является фейком, передает Stopfake.kz.

Фактчекеры сообщают, что в подписи к видео о "новом постановлении о выплатах" пользователям соцсетей предлагают перейти по ссылке, которая приводит на сайт ОКЦ ВНДС – "Официального Компенсационного Центра Возврата Невыплаченных Денежных Средств".

На этом сайте казахстанцам, которые пользовались банковской картой для покупок, обещают вернуть налог. И для этого, согласно инструкции, нужно заполнить анкету, указав свои данные и данные карты, на которую должна поступить компенсация.

Кроме того, в ролике используется изображение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Скриншот
Распространяемый видеоролик. Скриншот: stopfake.kz

"Делать этого ни в коем случае нельзя. Под названием ОКЦ ВНДС скрывается давно известная мошенническая схема, благодаря которой преступники могут завладеть вашими деньгами", – предупреждают эксперты.

Отмечается, что подобная реклама о выплате компенсаций уже появлялась в РФ и Беларуси.

В нашей стране такие ролики постоянно выкладываются в Сеть еще с 2020 года. Тогда их официально опровергли в Комитете госдоходов МФ РК.

"Верить распространяемому сообщению о компенсации каждому казахстанцу не нужно. Информации о "постановлении о выплатах" нет ни на официальных сайтах госорганов РК, ни в СМИ", – добавили фактчекеры.

Добавим, что мошенники постоянно придумывают новые способы получения персональных данных, чтобы использовать их для получения наживы. На сайте "Электронного правительства" представлена информация, как обезопасить информацию о себе и не стать жертвой мошенников.

Правила безопасности по защите персональных данных:

  • Не пишите PIN-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде кроме банкоматов и POS-терминалов.
  • Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в сети или мессенджерах. Если кто-то хочет перевести вам деньги, ему нужен только номер карты или просто номер телефона.
  • Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность.
  • Не публикуйте свои личные и банковские данные в Интернете, не теряйте из виду свою карту при проведении платежей в кафе/ресторане.
  • Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется дать персональную информацию.
  • Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS и символа закрытого замка.
  • Заведите отдельную карту, предназначенную только для покупок в Интернете.
  • Подключите сервис СМС/Push уведомлений, чтобы оперативно получать данные транзакций по вашим картам.
  • Внимательно читайте содержимое СМС/Push сообщений, если пришло сообщение об операции, которую вы не совершали – не вводите пароль и позвоните в банк.
  • Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций – такие запросы формируют только мошенники.
  • Узнайте в банке и при наличии возможности попросите включить функцию 3D-Secure (VISA) или SecureCode (MasterCard) для своей платежной карты. Используйте сложные пароли для своей электронной почты и личных кабинетов на сайтах. Пароли типа 12345 или Password не смогут вас защитить. Пароли должны быть разными, более 10 символов, с прописными и строчными буквами, цифрами и специальными символами. Старайтесь чтобы пароль имел для вас смысл и вы могли его легко запомнить. Храните его в тайне.
  • Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для немедленной блокировки карты.
  • Воздержитесь от установки на ваши электронные устройства сомнительных программ.
  • Не используйте публичные (открытые) wi-fi сети для доступа в личный интернет-банкинг. Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение на устройствах с которых подключаете сервисы интернет банкинга.

Напомним, ранее в Казнете стало распространяться видео, где рассказывается о якобы новом проекте, который позволит казахстанцам зарабатывать от 2 млн тенге. При этом в ролике смонтированы видеозаписи выступлений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и главы Kaspi.kz Михаила Ломтадзе.

Также в "черную пятницу" мошенники обманывают покупателей со всего мира, в том числе и казахстанцев. Они создают фальшивые магазины или "продают" несуществующий товар. И в попытке сэкономить казахстанцы могут попасть в ловушку мошенников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047034-kazhdomu-zhitelyu-kazahstana-feykovye-kompensatsii-ot-150-tys-tenge-obeschayut-v-sotssetyah/

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