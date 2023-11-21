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Топором убили пенсионерку: несовершеннолетних осудили в Костанае

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Полицейский ведет подозреваемого в наручниках
Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Студентам колледжа в Костанае вынесен приговор за нападение и убийство пенсионерки, а также совершение краж у других лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается на сайте облсуда, двум несовершеннолетним учащимся колледжа В. и А. предъявлено обвинение сразу по пяти статьям (188 ч. 2 п. 1,4, 194 ч. 2 п. 1,2, 192 ч. 3 п. 4, 99 ч. 2 п. 7,8, 202 ч. 2 п. 1 УК). В частности, они обвинялись в разбойном нападении и убийстве пенсионерки, а также в совершении кражи и вымогательстве денежных средств у других лиц.

По материалам делам, первое преступление было совершенно В. и А. 18 октября 2022 года, когда они случайно нашли сотовый телефон потерпевшей В., а потом путем случайного подбора пароля в интернет-приложение банка похитили с ее счета 49 000 тыс. тенге, переведя средства себе на карту.

"1 января 2023 года несовершеннолетний В. совместно с другими лицами путем введения в заблуждение гражданина Ф., оказания на него физического и психологического давления, совершили мошенничество, обманным путем завладев его денежными средствами на общую сумму более 160 000 тенге.

23 февраля 2023 года несовершеннолетние В. и А., в группе лиц по предварительному сговору, с применением металлического топора совершили разбойное нападение и убийство пенсионерки Г., после чего завладели ее денежными средствами и сотовыми телефонами, а также золотыми кольцами с ее рук. Затем, с целью сокрытия следов совершенного преступления и умышленного уничтожения имущества потерпевшей Г., совершили поджог ее дачного дома", - говорится в сообщении областного суда.

В ходе рассмотрения дела прокурор просил назначить несовершеннолетним наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Отмечается, что санкция наиболее тяжкой статьи 99 части 2 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы.

В соответствии со статьей 81 УК лишение свободы несовершеннолетним может быть назначено на срок не выше десяти лет, а за убийство при отягчающих обстоятельствах, либо по совокупности уголовных правонарушений – не свыше 12 лет.

"Суд учел в качестве обстоятельства, смягчающего уголовную ответственность и наказание подсудимых – их несовершеннолетний возраст. Отягчающих обстоятельств не установлено. Суд по совокупности уголовных правонарушений назначил несовершеннолетним подсудимым В. и А. наказание в виде 11 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних", - отмечается в релизе.

Кроме того, гражданские иски потерпевших о возмещении компенсации морального вреда и имущественного вреда удовлетворены судом частично, с законных представителей несовершеннолетних подсудимых  в солидарном порядке взыскано более 6 миллионов тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

В начале года мы рассказывали о том, что в специализированном суде по делам несовершеннолетних Карагандинской области рассмотрено уголовное дело в отношении шестерых подростков, которых обвиняли в смерти человека.

По данным следствия, 30 мая 2020 года каждый из подсудимых поочередно наносил удары по различным частям тела и головы мужчины, требуя, чтобы он извинился перед их знакомой девочкой.

Потерпевший извинялся и просил прекратить избиение, но ему продолжили наносить удары. В результате от полученных телесных повреждений мужчина скончался. Отмечается, что на момент совершения преступления пятерым юношам только исполнилось 16 лет, одному было 17 лет.

Всех признали виновными и осудили на 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Еще одного несовершеннолетнего осудили за изнасилование в Шымкенте. Как сообщили в суде, в ходе разбирательства установлено, что 10 и 20 марта 2021 года несовершеннолетний неоднократно изнасиловал потерпевшую 2007 года рождения. Подсудимый полностью признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046876-toporom-ubili-pensionerku-nesovershennoletnih-sudili-v-kostanae/

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