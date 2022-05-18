Несовершеннолетнего осудили за изнасилование в Шымкенте

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Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента рассмотрено дело в отношении подростка 2005 года рождения, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу СМУС Шымкента.

Парня привлекли к уголовной ответственности по пункту 1 части 3-1 статьи 120 Уголовного кодекса РК (Изнасилование несовершеннолетней).

Как сообщили в суде, в ходе разбирательства установлено, что 10 и 20 марта 2021 года несовершеннолетний неоднократно изнасиловал потерпевшую 2007 года рождения.

Подсудимый полностью признал вину. Прокурор настаивал на наказании в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Представитель потерпевшей и ее адвокат просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Сторона защиты просила переквалифицировать действия подсудимого на ст.122 ч.1 УК (Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и прекратить уголовное дело в связи с его несовершеннолетним возрастом.

В итоге подросток был признан виновным и приговорен к 2 годам ограничения свободы с лишением права занимать педагогические должности сроком на 2 года.

"Приговор не обжалован в апелляционном порядке, в настоящее время уже вступил в законную силу и направлен для исполнения", - указывается в пресс-релизе СМУС Шымкента

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969917-nesovershennoletnego-osudili-za-iznasilovanie-v-shymkente/