Полицейские проверят заявление девушки об изнасилованиях в Nazarbayev University

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Стражи порядка проверяют видеообращение девушки, заявившей, что ей известно о случаях изнасилования и домогательств к студенткам Nazarbayev University, сообщается в официальном новостном Telegram-канале МВД РК Polisia.kz.

Отмечается, что видеообращение, в котором сообщается о случаях домогательств, было обнаружено в ходе мониторинга социальных сетей.

"Заявила о нескольких известных ей случаях домогательств и изнасилований со стороны профессорско-преподавательского и технического персонала Nazarbayev University, а также приставаниях студентов-старшекурсников к девушкам младших курсов", – говорится в сообщении полицейских.

Сотрудники полиции подчеркнули, что видеообращение было зарегистрировано в Управлении полиции района Есиль города Нур-Султана.

На данный момент стражи порядка проводят проверку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984003-politseyskie-proveryat-zayavlenie-devushki-ob-iznasilovaniyah-v-nazarbayev-university/