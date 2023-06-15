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Жертв финпирамиды Chia Tai Tianging Group разыскивают в Шымкенте

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Деньги лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Шымкенте расследуют дело Chia Tai Tianging Group - предполагаемый организатор задержан и взят под домашний арест, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Chia Tai Tianging Group в настоящее время проводится городским департаментов АФМ

По информации ведомства, с сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 млн тенге.

В настоящее время подозреваемый с санкции суда взят под домашний арест.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в АФМ.

️"Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества", - отметили в ведомстве.

Также в АФМ призвали жертв финансовой пирамиды обратиться в ДЭР Шымкента или сообщить об этом по телефонам: +7 (7252) 77-14-48, +7 701 900 96 32.

Расследование в отношении Chia Tai Tianqing

В апреле стало известно, что жители казахстанских мегаполисов вложили деньги в фирму, якобы производившую лекарства и медтовары.

Им обещали ежедневную 2-процентную прибыль. Но позже руководители компании исчезли. Тогда потерпевшие рассказывали, что руководителей компании они никогда не встречали, поскольку вся деятельность велась через приложение.

Затем в АФМ сообщили о задержании руководителей предполагаемой финпирамиды Chia Tai Tianging в Алматы. Тогда в ведомстве отметили, что компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов указанной компании.

Как оказалось, на тот момент АФМ расследовалось 17 уголовных дел по факту создания финпирамиды Chia Tai Tianqing. Сумма ущерба составляла более 7 млрд тенге. Также сообщалось, что организатором финпирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию Казахстана.

На официальном сайте "Электронного правительства" поясняется, что финансовая пирамида - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Финансовые пирамиды часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024842-obmanul-na-80-mln-tenge-predpolagaemogo-organizatora-finpiramidy-zaderzhali-v-shymkente/

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