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30 лет независимости Казахстана

Россиян, почти четверть века находившихся в розыске, задержали в Казахстане

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На мужчину надевают наручники
Задержание. Иллюстративное фото: pixabay.com

Двое граждан Российской Федерации, скрывавшиеся от следствия почти 25 лет, были задержаны полицией в Павлодарской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным информационного медиапортала МВД, двое граждан России скрывались от следствия порядка 24 лет. Их местонахождение определили павлодарские оперативники.

"Еще в 2000 году 57-летний мужчина в Омске изнасиловал 17-летнюю девушку. Также задержана 69-летняя женщина, которая в 1999 году совершила наркопреступление в России. Оба все эти годы скрывались от стражей порядка, меняя места проживания", - отмечается в сообщении медиапортала.

Сейчас, согласно информации медиапортала МВД, будет решаться вопрос экстрадиции задержанных в Российскую Федерацию.

В начале сентября мы сообщали о том, что россиянина, 24 года разыскиваемого по подозрению в тройном убийстве, задержали в Актобе.

По данным следствия, осенью 1999 года в Оренбурге он по предварительному сговору с тремя лицами (ранее задержанными и осужденными), желая получить деньги, совершил разбойное нападение и убийство трех граждан, тела которых они сожгли и закопали.

В сентябре также столичными полицейскими задержан гражданина Узбекистана. Его разыскивали по подозрению в убийстве, совершенном в 2019 году. По версии следствия, после предполагаемого преступления мужчина приехал в Казахстан.

В Талдыкоргане осенью также был задержан гражданин Узбекистана, которого разыскивали по подозрению в крупном мошенничестве.

Стоит отметить, что Генпрокуратура РК активно развивает сотрудничество с иностранными государствами в рамках совместного противодействия преступности.

Казахстаном заключено 72 двусторонних договора в уголовно-правовой сфере с 34 зарубежными странами. Это договоры:

  • правовой помощи по уголовным делам;
  • о выдаче разыскиваемых лиц;
  • о передаче осуждённых лиц.

Наряду с этим Казахстан является полноправным участником трех межамериканских конвенций (о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, об отбывании уголовного наказания за рубежом), в которые входят 27 стран Северной и Южной Америки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046036-rossiyan-pochti-chetvert-veka-nahodivshihsya-v-rozyske-zaderzhali-v-kazahstane/

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