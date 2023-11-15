Директора дома культуры в Петропавловске осудили за взятку и хищения

На брифинге в Антикоре сообщили о приговоре в отношении директора дома культуры в Петропавловске и юриста департамента госаудита за коррупционное преступление, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов, в СКО ведомством были пресечены факты коррупции и воспрепятствования законной деятельности предпринимателя.

"3 ноября текущего года Петропавловским городским судом оглашен приговор в отношении директора дома культуры, главного специалиста - юриста Департамента внутреннего госаудита по СКО.

Директор дома культуры Петропавловска А. Доспанбетова признана виновной в получении взятки в размере 450 тысяч тенге от представителя бизнеса за подписание актов выполненных работ по оформлению праздничных мероприятий и хищении 7,5 млн тенге путем подписания фиктивных актов выполненных работ.

Доспанбетова осуждена к четырем годам лишения свободы с отсрочкой наказания на пять лет ввиду наличия четырех малолетних детей. Главный специалист, юрист ДВГА Умурзаков, за хищение и воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью приговорен к 4-м годам лишения свободы", - заявил в Антикоре.

Также сообщается, что осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, на днях в Жамбылской области вынесен приговор в отношении 7 человек по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие спорта.

Факт хищения в особо крупном размере с использованием служебного положения должностными лицами ДЮСШ №16 в пособничестве с другими лицами выявила прокуратура Меркенского района.

А в сентябре высокопоставленных чиновников осудили за хищение конфискованного имущества в Алматы. Подсудимые не признали вину и просили их оправдать. Однако их виан была доказана - они получили тюремные сроки.