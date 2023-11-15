Почему задержали экс-главу управления урбанистики Алматы, рассказали в Антикоре
Опубликовано:
На брифинге в Антикоре рассказали о задержании экс-главы управления урбанистики Алматы, которое произошло летом этого года, передает корреспондент NUR.KZ.
"Досудебное расследование было возбуждено в рамках АКРА, внешнего анализа коррупционных рисков, который был проведен в предгорьях Алматы, и данный человек был задержан по результатам данного АКРА. Сейчас это дело находится на расследовании. Иной информации пока мы не можем дать", - пояснил официальный представитель Агентства Арман Тлеукенов.
Задержание экс-главы управления урбанистики Алматы
Ранее в Антикоре сообщили о задержании бывшего руководителя управления городского планирования и урбанистики Алматы, который подозревается в злоупотреблениях должностными полномочиями.
Предполагается, что он на предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов.
Помимо этого в 2020 году, как считают в Антикоре, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОН (под видом реализации инвестпроектов), способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости. Общий ущерб от его действий оценили в 487 млн тенге.
В июле этого года в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045872-pochemu-zaderzhali-eks-glavu-upravleniya-urbanistiki-almaty-rasskazali-v-antikore/