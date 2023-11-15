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Почему задержали экс-главу управления урбанистики Алматы, рассказали в Антикоре

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Наручники висят на клетке
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в Антикоре рассказали о задержании экс-главы управления урбанистики Алматы, которое произошло летом этого года, передает корреспондент NUR.KZ.

"Досудебное расследование было возбуждено в рамках АКРА, внешнего анализа коррупционных рисков, который был проведен в предгорьях Алматы, и данный человек был задержан по результатам данного АКРА. Сейчас это дело находится на расследовании. Иной информации пока мы не можем дать", - пояснил официальный представитель Агентства Арман Тлеукенов.

Задержание экс-главы управления урбанистики Алматы

Ранее в Антикоре сообщили о задержании бывшего руководителя управления городского планирования и урбанистики Алматы, который подозревается в злоупотреблениях должностными полномочиями.

Предполагается, что он на предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов.

Помимо этого в 2020 году, как считают в Антикоре, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОН (под видом реализации инвестпроектов), способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости. Общий ущерб от его действий оценили в 487 млн тенге.

В июле этого года в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045872-pochemu-zaderzhali-eks-glavu-upravleniya-urbanistiki-almaty-rasskazali-v-antikore/

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