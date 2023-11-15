Двоих студентов из Алматы заподозрили в "минировании" своего же колледжа

Двое студентов алматинского колледжа находятся под следствием из-за сообщения о минировании своего колледжа и двух школ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДКНБ по Алматы.

Как сообщили в территориальном департаменте КНБ, 13 ноября оперативному дежурному ЦОУ Департамента полиции Алматы поступила информация от коллег из СКО о заложенных взрывных устройствах сразу в трех учебных заведениях южной столицы.

"По указанным в письме адресам в колледж Алматинского университета энергетики и связи им. Г. Даукеева и школ 42 и 21 были направлены все городские службы экстренного реагирования. Взрывотехниками и кинологической службой проведен осмотр зданий колледжа и школ, а также прилегающих территорий. В результате взрывных устройств не обнаружено", - проинформировали в ведомстве.

Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в ложном сообщении были установлены два жителя Алматы, гражданин "Т" и "Ж", которые оказались студентами указанного колледжа.

В отношении подозреваемых проводятся следственные мероприятия.

Напомним, что мы неоднократно писали о случаях, когда казахстанцы ложно сообщали о минировании зданий. К примеру, в сентябре в Алматы гостей отеля The Ritz-Carlton эвакуировали после сообщения о минировании.

А в августе в Алматы после сообщения о минировании людей эвакуировали из торгового центра.