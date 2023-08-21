Скандальную аудиозапись с начальником полиции Талдыкоргана прокомментировали в ДП

Марат Куштыбаев. Фото: gov.kz

В Сети всплыла скандальная аудиозапись. Указывается, что на ней слышно, как начальник УП Талдыкоргана Марат Куштыбаев нецензурно выражается в адрес своих подчиненных. По этому поводу высказались в ДП области Жетiсу, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соцсетях распространяется аудиозапись, где начальник УП Талдыкоргана Марат Куштыбаев материт своих подчиненных. Самое интересное, что глава МВД РК в 2019 году уже увольнял его с должности начальника МПС ДП Алматинской области за подобное поведение", - говорится в Сети.

Между тем в ДП области Жетiсу пояснили, что проверили аудио. Установлено, что голосовая запись старая и скопирована с произведенной в январе текущего года части видеосъемки, по которой уже проводилось служебное расследование. По его результатам руководитель Талдыкорганской городской полиции в марте был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, в сентябре 2019 года проводилось внутреннее расследование по факту аудиозаписи с фотографией Марата Куштыбаева, размещенной в YouTube.

На ней было слышно, как некто критикует подчиненных, не выбирая выражений - в ход идет нецензурная лексика.

Позже стало известно, что начальник местной полицейской службы Департамента полиции Алматинской области Марат Куштыбаев освобожден от занимаемой должности после публикации скандальной аудиозаписи.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033306-skandalnuyu-audiozapis-s-nachalnikom-politsii-taldykorgana-prokommentirovali-v-dp/