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Не сладкая жизнь: астанчанин попал под следствие из-за кражи 17 коробок шоколада

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Парень ходит по супермаркету
Момент совершения кражи. Фото: polisia.kz

Житель Астаны подозревается в краже 17 коробок шоколадных конфет "Merci". В отношении мужчины проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, стражами порядка при проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен 26-летний житель столицы.

Как сообщили в ДП, в ходе расследования выяснилось, что мужчина украл в супермаркете 17 коробок шоколада "Merci". По данному факту полицией проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС ДП Астаны.

"Тонкую коробку легко спрятать. К тому же, этот товар, несмотря на его высокую стоимость, пользуется повышенным спросом, поэтому его легко продать по более низкой цене, чем в магазине. Здесь еще молодой человек принес с собой фольгу, завернув шоколад, чтобы не привлекать внимание охраны", – рассказал подробности начальник отдела криминальной полиции УП района Байконыр Мадияр Омаров.

Момент кражи был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045658-ne-sladkaya-zhizn-astanchanin-popal-pod-sledstvie-iz-za-krazhi-17-korobok-shokolada/

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