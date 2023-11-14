Не сладкая жизнь: астанчанин попал под следствие из-за кражи 17 коробок шоколада

Житель Астаны подозревается в краже 17 коробок шоколадных конфет "Merci". В отношении мужчины проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, стражами порядка при проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен 26-летний житель столицы.

Как сообщили в ДП, в ходе расследования выяснилось, что мужчина украл в супермаркете 17 коробок шоколада "Merci". По данному факту полицией проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС ДП Астаны.

"Тонкую коробку легко спрятать. К тому же, этот товар, несмотря на его высокую стоимость, пользуется повышенным спросом, поэтому его легко продать по более низкой цене, чем в магазине. Здесь еще молодой человек принес с собой фольгу, завернув шоколад, чтобы не привлекать внимание охраны", – рассказал подробности начальник отдела криминальной полиции УП района Байконыр Мадияр Омаров.

Момент кражи был зафиксирован камерами видеонаблюдения.