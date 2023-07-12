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Кража продуктов при помощи детской коляски в супермаркете Астаны попала на видео

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Кража в супермаркете
Кража в супермаркете. Скриншот: polisia.kz

Астанчанку подозревают в нескольких кражах продуктов на сумму почти 100 тысяч тенге. Краденные товары, как сообщили в полиции, прятались в коляске, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Оперативники отдела полиции района Сарыарка установили 31-летнюю жительницу Астаны, которую подозревают в совершении серии краж.

"Женщина приходила в супермаркет с детьми, и, выбирая продукты, какую-то часть, не расплатившись, проносила мимо кассы.

В качестве прикрытия она использовала детскую коляску. Однако остаться незамеченной ей не удалось – кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, куда именно женщина прятала продукты", – говорится в публикации пресс-службы МВД.

Женщину подозревают в краже товаров на сумму 96 тысяч тенге за три посещения супермаркета.

"Среди похищенных товаров – спиртные напитки, полуфабрикаты, мясо, детское питание, косметика и бытовые товары", – говорится в публикации.

Как рассказали в полиции, астанчанка в кражах призналась. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.

Добавим, что максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028390-krazha-produktov-pri-pomoschi-detskoy-kolyaski-v-supermarkete-astany-popala-na-video/

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