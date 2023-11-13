2 млрд тенге похитили из Фонда социального медицинского страхования

В формальных закупках медицинских изделий у подконтрольных поставщиков подозревают руководителя и бухгалтера компании, взявшей в управление больницу в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, расследование по подозрению в хищении в особо крупном размере ведется территориальным департаментом АФМ.

В АФМ отметили, что медицинское учреждение передано в доверительное управление в октябре 2020 года.

"В период 2020-2022 годы похищено более 2,1 млрд тенге, выделенных из средств Фонда социального медицинского страхования. В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что расследование продолжается, иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.

Напомним, ранее в Жамбылской области был вынесен приговор в отношении 7 человек по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных ДЮСШ №16 на развитие спорта. В результате ущерб государству составил свыше 16 млн тенге.

Приговором суда Меркенского района директор ДЮСШ и его предшественник, а также главный бухгалтер осуждены к лишению свободы от 3,5 до 7 лет. 4 пособника получили по 2 года и 6 месяцев лишения свободы. По уголовному делу возмещен ущерб на сумму 6,7 млн тенге.

А в Северо-Казахстанской области должностные лица осуждены по делу о хищении 427 млн тенге.