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Должностные лица осуждены в СКО по делу о хищении 427 млн тенге

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Мужчина в костюме за решеткой
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: pepifoto/Getty Images

В Северо-Казахстанской области на 7 лет лишения свободы осуждены должностные лица по делу о хищении денежных средств, выделенных на ремонт автодорог, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в районе имени Габита Мусрепова в 2022 году прокурорской проверкой был выявлен факт хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог.

Руководителем районного отдела ЖКХ произведена оплата за ремонт автомобильных дорог в размере 427 млн тенге, однако фактически работы не были выполнены.

По материалам надзорного органа в ДЭР по СКО зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в отношении руководителя отдела ЖКХ, директора подрядной организации и эксперта технического надзора.

Приговором Петропавловского городского суда от 10 октября данные лица признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.189 ч.4 п.2 УК РК. Им назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому.

Кроме того, рассказали в прокуратуре, в нарушение требований Закона РК "Об автомобильных дорогах" должностные лица отдела ЖКХ Петропавловска подписывали акты выполненных работ за текущий и средний ремонт 20 улиц города, которые фактически не соответствовали установленным нормам Национального стандарта РК.

"В другом случае эти должностные лица принимали у подрядных организаций работу по текущему ремонту улиц без сертификата соответствия на асфальтобетонную смесь.

По акту надзорного органа принимаются меры по устранению допущенных нарушений, а также привлечению должностных лиц к установленной ответственности", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что вопросы расходования бюджетных средств находятся на постоянном контроле надзорного органа.

Наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества

Согласно ст.189 УК РК:

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения; 

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044637-dolzhnostnye-litsa-osuzhdeny-v-sko-po-delu-o-hischenii-427-mln-tenge/

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