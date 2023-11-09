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В КНБ рассказали подробности задержания в горах Жетiсу предполагаемого насильника

Опубликовано:

Задержание подозреваемого
Задержание. Фото: КНБ РК

Сегодня в горах Жетiсу был задержан подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении подростка, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Ранее 7 ноября указанный гражданин был объявлен в розыск. Сегодня его задержали пограничники, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Задержанный по компетенции передан органам полиции для принятия процессуального решения.

"9 ноября 2023 года в горной местности области Жетiсу пограничниками задержан житель региона, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.

Ранее 7 ноября указанный гражданин был объявлен в розыск.

Задержанный по компетенции передан органам полиции для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении КНБ.

Напомним, ранее Сарканский районный отдел полиции распространил ориентировку на подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. На тот момент какие-либо подробности уголовного дела не сообщались.

Сегодня стало известно, что подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления задержали в горах Сарканского района. Также выяснились подробности уголовного дела.

Задержанный подозревается в особо тяжком преступлении, совершенном 7 ноября в отношении 14-летнего подростка. Подавшегося в бега подозреваемого разыскивали в течение последних двух суток, заявили в пресс-службе ДП области Жетiсу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045003-v-knb-rasskazali-podrobnosti-zaderzhaniya-podozrevaemogo-v-iznasilovanii-podrostka/

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