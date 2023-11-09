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Задержали в горах: стало известно, за что казахстанца объявили в розыск

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Jupiterimages/Getty Images

Подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления задержали в горах Сарканского района. Также стали известны подробности уголовного дела, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ, подозреваемого задержали военнослужащие Погранслужбы КНБ РК в горах Сарканского района, в 10 км от села Тополевка. Сейчас 38-летний мужчина доставлен в районную полицию.

"Задержанный подозревается в особо тяжком преступлении, совершенном 7 ноября в отношении 14-летнего подростка. Подавшегося в бега подозреваемого разыскивали в течение последних двух суток", - отметили в ДП области Жетісу.

В ведомстве добавили, что были созданы несколько розыскных групп, осуществлявших проческу горной и степной местности. Ориентировка на разыскиваемого была размещена в соцсетях и направлена во все подразделения полиции региона. В поисковых мероприятиях полицейские также задействовали спецтехнику.

Расследование по факту проводится по ст.121 ч.3-1 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего). Уголовное дело взято на особый контроль.

Напомним, ранее Сарканский районный отдел полиции распространил ориентировку на подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Какие-либо подробности уголовного дела не сообщались.

Добавим, что согласно ст.121 ч.3-1 УК РК насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044988-zaderzhali-v-gorah-stalo-izvestno-za-chto-kazahstantsa-obyavili-v-rozysk/

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