Задержали в горах: стало известно, за что казахстанца объявили в розыск

Подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления задержали в горах Сарканского района. Также стали известны подробности уголовного дела, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ, подозреваемого задержали военнослужащие Погранслужбы КНБ РК в горах Сарканского района, в 10 км от села Тополевка. Сейчас 38-летний мужчина доставлен в районную полицию.

"Задержанный подозревается в особо тяжком преступлении, совершенном 7 ноября в отношении 14-летнего подростка. Подавшегося в бега подозреваемого разыскивали в течение последних двух суток", - отметили в ДП области Жетісу.

В ведомстве добавили, что были созданы несколько розыскных групп, осуществлявших проческу горной и степной местности. Ориентировка на разыскиваемого была размещена в соцсетях и направлена во все подразделения полиции региона. В поисковых мероприятиях полицейские также задействовали спецтехнику.

Расследование по факту проводится по ст.121 ч.3-1 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего). Уголовное дело взято на особый контроль.

Напомним, ранее Сарканский районный отдел полиции распространил ориентировку на подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Какие-либо подробности уголовного дела не сообщались.

Добавим, что согласно ст.121 ч.3-1 УК РК насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.