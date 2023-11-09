Подозреваемого в особо тяжком преступлении объявили в розыск в области Жетісу

Сарканский районный отдел полиции ДП области Жетісу разыскивает подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Ориентировка опубликована на официальной странице ведомства в Instagram, передает NUR.KZ.

В Сарканском районном отделе полиции пояснили, что мужчина на фото находится в розыске по подозрению в совершении особо тяжкого преступления.

"При получении какой-либо информации просим немедленно сообщить в дежурную часть Сарканского РОП по телефонам: 8 (72839) 2-15-30, 8 771 978 76 14", - призвали в ведомстве.

Добавим, что в соответствии со ст.292 УПК РК розыск подозреваемого, обвиняемого предусматривает принятие мер к установлению места его нахождения, задержанию и передаче в распоряжение органа, осуществляющего досудебное расследование.

Розыск может быть объявлен в отношении подозреваемого после вынесения постановления о квалификации его деяния, а также в отношении обвиняемого.

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит постановление о розыске подозреваемого, обвиняемого, в котором указывает все известные об их личности сведения, основания для производства розыска, и поручает производство розыска органам дознания.

При наличии оснований для объявления международного розыска орган уголовного преследования выносит отдельное постановление об объявлении подозреваемого, обвиняемого в международный розыск.