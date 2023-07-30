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Предполагаемых закладчиков из ВКО и Жмабылской области задержали в Атырау с наркотиками

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Изъяли наркотики
Изъятые наркотики. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Атырау задержали двух мужчин, которых подозревают в сбыте "синтетики" - оба прибыли в город из других регионов, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

По подозрению в хранении синтетических наркотиков задержан житель ВКО 1981 года рождения У него был изъят наркотик "альфа-PVP" массой 64,2 гр.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.

Кроме того, в микрорайоне Нурсая задержан житель Тараза 1987 года рождения, который, как предполагают в полиции, занимался сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере методом закладок.

Было установлено, что вещество также является "альфа-PVP" массой 70 гр, еще у него нашли мефедрон массой 128 гр.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК, начато досудебное расследование.

Изъяли наркотики
Изъятые наркотики. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Как установили сотрудники полиции, подозреваемые прятали наркотики в разных микрорайонах города.

Согласно статье 297 УК РК:

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 

4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, – 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030583-predpolagaemyh-zakladchikov-iz-vko-i-zhmabylskoy-oblasti-zaderzhali-v-atyrau-s-narkotikami/

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