Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Две девушки искали закладки с мефедроном в Алматы и попали на запись камер наблюдения

Опубликовано:

Девушка что-то ищет под кустом
Задержанные девушки. Кадр из видео: instagram.com/baurzhan__alenov

Близ Алматы полиция задержала двух девушек с наркотиками при себе. Их поиски закладок попали на запись видеокамер, сообщил глава ДП Алматинской области Бауржан Аленов на своей странице в Instagram.

Вчера сотрудники УПН ДП Алматинской области, задержали двух девушек 1995 года рождения.

"Во время личного обыска у задержанных изъято семнадцать свертков. Со слов подозреваемых в них содержалось порошкообразное наркотическое вещество – мефедрон", – написал начальник регионального ДП.

Как установили стражи порядка, около 07:00 в Алматы девушки подняли "клад", в котором находилось 20 закладок.

"Далее выехали в город Каскелен для того, чтобы сбыть данные пакеты", – добавил Бауржан Аленов.

Отмечается также, что во время следственных действий были обнаружены и изъяты спрятанные ранее наркотические средства.

Данный факт зарегистрирован в районной полиции по статье 297 УК РК. Сейчас проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз.

Задержанные в порядке, установленном в законодательстве, водворены в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035644-dve-devushki-iskali-zakladki-s-mefedronom-v-almaty-i-popali-na-zapis-kamer-nablyudeniya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.