Две девушки искали закладки с мефедроном в Алматы и попали на запись камер наблюдения

Близ Алматы полиция задержала двух девушек с наркотиками при себе. Их поиски закладок попали на запись видеокамер, сообщил глава ДП Алматинской области Бауржан Аленов на своей странице в Instagram.

Вчера сотрудники УПН ДП Алматинской области, задержали двух девушек 1995 года рождения.

"Во время личного обыска у задержанных изъято семнадцать свертков. Со слов подозреваемых в них содержалось порошкообразное наркотическое вещество – мефедрон", – написал начальник регионального ДП.

Как установили стражи порядка, около 07:00 в Алматы девушки подняли "клад", в котором находилось 20 закладок.

"Далее выехали в город Каскелен для того, чтобы сбыть данные пакеты", – добавил Бауржан Аленов.

Отмечается также, что во время следственных действий были обнаружены и изъяты спрятанные ранее наркотические средства.

Данный факт зарегистрирован в районной полиции по статье 297 УК РК. Сейчас проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз.

Задержанные в порядке, установленном в законодательстве, водворены в ИВС.