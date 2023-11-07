"Родственник в беде": в области Абай мошенники выманили у пенсионеров 24 млн тенге

В области Абай на удочку аферистов вновь попались пенсионеры, лишившись крупной суммы денег из-за своей доверчивости, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации медиапортала МВД, с середины октября этого года в полицию часто стали поступать обращения граждан по факту мошеннической схемы, в которой фигурируют лжеполицейские.

По словам потерпевших пенсионеров, к ним звонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, сообщал, что дочь или сын совершили ДТП. Требовал звонивший немаленькие суммы, в некоторых случаях - до 7 млн. тенге. Эти деньги нужны были для того, что отпустить якобы виновного родственника потерпевших.

Чтобы полностью исчерпать сомнения пенсионеров, звонивший передавал трубку якобы родственнику, где девушка или парень испуганным и дрожащим голосом просили пожилых людей о помощи. После такого пенсионеры без доли сомнения передавали свои средства подосланным курьерам.

«В ходе розыскных мероприятий оперативники с помощью камер видеонаблюдения установили и задержали парня, который приходил домой к потерпевшим за наличностью. Им оказался 19-летний житель Семея. В ходе обыска по месту жительства у молодого человека были изъяты денежные средства в сумме 1,5 млн тенге, мобильный телефон, квитанции о перечислении денежных средств. Также была найдена переписка в мессенджере Telegram», - отмечается в сообщении ведомства.

Доставленный в полицию молодой человек рассказал, что действовал согласно инструкции, которую получал в мобильном приложении.

«Его работа заключалась в том, чтобы забирать деньги по указанным адресам и переводить их на определенные банковские счета. За это он получал от 50 до 100 тысяч тенге. В настоящее время полиция устанавливает других причастных к преступлениям», - уточняется в сообщении на медиапортале.

В полиции отмечают, что сейчас аферисты стали часто представляться полицейскими и сообщать, что у родственника неприятности, а решить вопрос может некоторая сумма. В этой ситуации стражи порядка рекомендуют незамедлительно звонить в полицию и проверять информацию.

«Если вам позвонили с неизвестного номера и сообщили о том, что родственник попал в беду, прежде чем предпринимать какие-то действия, положите трубку и попробуйте с этим самым родственником связаться. Потом позвоните в полицию и расскажите об этой ситуации. Не передавайте аферистам деньги и пароли от карт», - советуют в МВД.

Ранее по аналогичной мошеннической схеме попались на уловку мошенников пенсионеры в Степногорске. Показания всех пожилых заявителей оказались схожи: после звонка неизвестных и сообщения, что дети попали в дорожно-транспортное происшествие, мошенники просили определенную сумму денег за положительное решение вопроса. После такого встревоженные пожилые люди, не раздумывая, отдавали накопленные деньги.

Таким же способом остались обманутыми трое пенсионеров в Актюбинской области, лишившись 5 млн тенге.

Ранее мы писали о том, как мошенники воруют деньги у пожилых казахстанцев.

Одним из самых распространенных способов обмана остаются телефонные звонки. При этом может применяться несколько сценариев:

под видом сотрудника банка, госорганов или полиции – могут сообщить о том, что якобы некто взял кредит на их имя или что у них есть долги, за которые могут арестовать;

под видом родственников – могут притвориться родственниками и сообщить, что оказались в сложной ситуации, поэтому им нужны деньги;

под видом пенсионного фонда, лотереи или с объявлением новых льгот – могут предложить якобы надбавки к выплатам или призы, но для этого нужно назвать данные карты или отправить деньги;

ошибочный перевод денег – злоумышленники якобы случайно отправили деньги и просят их вернуть, но при этом воруют средства жертвы.

Также могут быть и другие уловки с использованием социальных сетей, поэтому важно предупредить пожилых граждан и научить их правилам безопасности.