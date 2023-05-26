По схеме с "родственником в ДТП" обманули еще трех казахстанских пенсионеров

Пожилой мужчина. Иллюстративное фото: Ute Grabowsky / Photothek / Getty Images

Троих пенсионеров из Актюбинской области обманули на 5 млн тенге. Им позвонил неизвестный и сообщил, что их близкий родственник якобы попал в ДТП, сообщает МВД в своем новостном Telegram-канале.

В полиции сообщили, что жертвами преступления стали пожилые люди в возрасте 83, 87 и 90 лет.

"15 и 16 мая им позвонил мужчина и сообщил, что их близкий родственник попал в ДТП. Он сообщил, что необходимо их содействие в решении данного вопроса.

В итоге пожилые люди лишились всех своих накоплений. Общий ущерб составил более 5 млн тенге", – говорится в сообщении.

Вскоре полицейские задержали 18-летнего жителя Актау. В его отношении проводится досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 УК.

При этом, как сообщается, в соответствии со ст. 201 УПК данные досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению.

Совсем недавно мы рассказывали, как пенсионерку из Павлодара обманули по похожей схеме. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. В итоге пожилая женщина лишилась 2 млн тенге.

Согласно пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное неоднократно, наказывается:

ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

При этом может последовать конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022230-po-sheme-s-rodstvennikom-v-dtp-obmanuli-esche-treh-kazahstanskih-pensionerov/