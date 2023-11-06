Беспредел на выезде из Экибастуза устроили несколько водителей-лихачей (видео)

В Экибастузе полицией задержаны сразу несколько водителей, создававших аварийные ситуации на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным информационного медиапортала МВД, сообщение о нарушениях ПДД поступило в полицию Экибастуза, и по данному факту была начата проверка.

«Установлено, что 5 ноября водители на автомашинах Kia Rio, Nissan Terrano, LADA Granta, LADA Priora, Hyundai Elantra и Chevrolet Nexia на автодороге Экибастуз – Стелла, подрезая водителей, создавали аварийные ситуации для других участников дорожного движения. Патрульными полицейскими задержаны шесть водителей в возрасте от 19 до 24 лет, в отношении них заведено девять административных производств: создание аварийной ситуации, несоблюдение правил перевозки пассажиров, нарушение правил маневрирования, управление транспортным средством без государственных номеров. На каждого наложены штрафы в размере 30 МРП (103 500 тенге)», - говорится в сообщении.

Все транспортные средства нарушителей водворены на специальную штрафную стоянку.

Ранее алматинские полицейские задержали водителей нескольких авто, грубо нарушивших ПДД в центре города.

В число злостных нарушителей ранее попали и участники свадебного кортежа в Семее, которых привлекли к ответственности за нарушения ПДД – на них было составлено 16 административных протоколов.

Сегодня мы также писали о том, что в Шымкенте трое лихачей устроили гонки на авто с выездом на встречную полосу.

Стоит напомнить, что с начала года штрафы за нарушение ПДД значительно увеличились в Казахстане.

Они выросли вместе с очередным ростом месячного расчетного показателя (МРП). Минимальное денежное взыскание для автомобилистов превысило 10 тысяч тенге.

Самый маленький штраф для автолюбителей равен 3 МРП (10 350 тенге) - взыскание такого размера предусмотрено за выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, что привело к созданию препятствия для движения автомобилей в поперечном направлении.

Столько же придется заплатить за уклонение от оплаты парковки, нарушение правил пользования фарами в светлое время суток и звуковыми сигналами, игнорирование дорожных знаков или разметки.