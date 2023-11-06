С выездом на встречку: трое лихачей устроили гонки по улицам Шымкента

В Шымкенте молодые люди устроили гонки на авто с выездом на встречную полосу. Веселье парней прервали патрульные полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Лихачей, устроивших гонки на одной из улиц мегаполиса, засняли камеры видеонаблюдения центра оперативного управления департамента полиции. Чуть позже такое опасное веселье молодых парней прервали полицейские.

«За выезд на встречную полосу движения в отношении троих водителей 18 и 19 лет составлены административные протоколы по части 3 статьи 596 КоАП РК. Так, результатом понтов на автодороге для них стало лишение права управления транспортом на полгода», - говорится в сообщении на медиапортале МВД РК.

В ведомстве напомнили, что нарушение правил дорожного движения приводит к серьезным последствиям. Поэтому во избежание происшествий на дорогах необходимо строго соблюдать ПДД.

Между тем, любители погонять не первый раз попадают в новости. К примеру, аналогичный случай произошел тут же, в Шымкенте, буквально летом этого года. Тогда двое парней устроили гонки на улицах города на своих машинах и ролик об этом появился в соцсетях.

В Алматы 22-летнего парня также оштрафовали на более полумиллиона тенге за опасные гонки в центре города.

Стоит отметить, что согласно статьи 596, части 3 Кодекса РК Об административных правонарушениях выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.