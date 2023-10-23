Опасная езда лихачей в центре Алматы попала на видео

Алматинские полицейские задержали водителей нескольких авто, грубо нарушивших ПДД в центре города, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает ведомство в своем информационном медиапортале, ночью 13 октября патрульными нарядами на проспекте Достык были замечены машины, которые передвигались с грубыми нарушениями ПДД.

В результате преследования стражи порядка блокировали правонарушителей.

По информации МВД, в отношении каждого из них полицейские составили административные протокола по следующим составам правонарушений:

по части 3 статьи 596 КоАП РК "Выезд на полосу встречного движения" водителю автомашины BMW M3 грозит лишение права управления транспортными средствами сроком на шесть месяцев;

по части 1 статьи 599 КоАП РК "Проезд на запрещающий сигнал светофора" водителю автомашины Hyundai грозит штраф в размере 10 МРП (34500 тенге);

по части 2 статьи 590 КоАП РК "Без ГРНЗ" водителям автомашин Lexus и BMW M4 грозит штраф в размере 10 МРП (34500 тенге). Автомашина BMW M4 водворена на специализированную штрафстоянку;

по части 2 статьи 230 КоАП РК "Отсутствие страхового полиса" водителю автомашины Mercedes-Benz грозит штраф в размере 10 МРП (34500 тенге);

по части 5 статьи 590 КоАП РК "Тонировка" водителю автомашины Mercedes-Benz грозит штраф в размере 5 МРП (17250 тенге);

по части 1 статьи 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования" водителям автомашин BMW M6, Mercedes-Benz Е63, Mercedes-Benz AMG63S грозит штраф в размере 5 МРП (17250 тенге);

по части 1 статьи 594 КоАП РК "Нарушение правил проезда перекрестков" водителю автомашины Mercedes-Benz Е63S грозит штраф в размере 3 МРП (10350 тенге);

по части 5 статьи 596 КоАП РК "Двойная сплошная линия разметки" водителю автомашины Porshe 911 Carrera GTS гроизт штраф в размере 15 МРП (51750 тенге);

по части 2 статьи 612 КоАП РК "Управления ТС без водительского удостоверения" водителю автомашины Porshe 911 Carrera GTS грозит штраф в размере 20 МРП (69000 тенге).

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Напомним, ранее участников свадебного кортежа привлекли к ответственности в Семее за нарушения ПДД – на них составлено 16 административных протоколов.

Добавим, что за последние пять лет в ДТП пострадало почти 100 тыс. казахстанцев. В правительстве хотят ввести практику нулевой терпимости к нарушениям ПДД и увеличить штрафы.