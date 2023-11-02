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Парня, стрелявшего из многоэтажки в Алматы, задержала полиция

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Человек держит в руках пистолет
Пистолет. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Молодого человека, стрелявшего с балкона многоэтажного дома в Алматы, задержала полиция, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской департамент полиции.

Ранее в Сети появились кадры, на которых некий молодой человек заряжает пистолет и делает несколько выстрелов в воздух с балкона многоэтажки. На видеозапись обратила внимание полиция – в ДП сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Корреспонденту NUR.KZ сообщили, что стрелявшего из квартиры молодого человека задержали.

"Сотрудниками криминальной полиции Алматы в рамках реагирования на сигнал в социальных сетях установлен и задержан гражданин Х. 2000 года рождения, житель Атырауской области, который, находясь на балконе одного из ЖК, из пистолета произвел два выстрела в воздух.

У него изъят сигнальный пистолет марки "RETAY PT24" с тремя патронами", – сообщили в пресс-службе городского ДП.

Отмечается, что действиям задержанного дана правовая оценка. В его отношении составлены протоколы по следующим составам правонарушений:

  • статья 485 КоАП – неправомерное применение оружия. Штраф – 20 МРП (69 тыс. тенге);
  • статья 437 КоАП – нарушение тишины. Штраф – 5 МРП (17,250 тенге);
  • статья 492 КоАП – проживание без регистрации. Штраф – 7 МРП (24,150 тенге).

Напомним, в мае в Алматы мопедист средь бела дня открыл стрельбу по автобусу с пассажирами. В городском ДП сообщили, что инцидент произошел в результате дорожного конфликта – водитель мопеда выстрелил из пневматического пистолета в стекло автобуса и скрылся с места происшествия, никто не пострадал.

В августе житель города Алтай в ВКО пожаловался полиции, что некто выстрелил ему в окно – выяснилось, что предполагаемый стрелявший молодой человек перепутал квартиры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043847-parnya-strelyavshego-iz-mnogoetazhki-v-almaty-zaderzhala-politsiya/

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