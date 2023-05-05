Мопедист в Алматы открыл стрельбу по автобусу с пассажирами (видео)

Пострадавший автобус. Кадр из видео: t.me/egovpress

В мессенджерах и соцсетях появилась информация о том, что мопедист в Алматы выстрелил из пневматического пистолета в автобус с пассажирами. Информацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в полиции.

В Telegram-канале EGOV.PRESS опубликовали видео инцидента, произошедшего в Алматы. На кадрах – автобус с разбитым стеклом на дверях.

"По словам автора ролика, мотоциклист выкрикнул водителю общественного транспорта: "Ты меня подрезал" и выстрелил в автобус №219 с пассажирами", – говорится в описании.

Инцидент корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в полиции города.

"Данный факт имел место сегодня, 5 мая, около 10:00 в Турксибском районе Алматы. В результате дорожного конфликта водитель мопеда выстрелил из пневматического пистолета в стекло автобуса и скрылся с места происшествия. Никто не пострадал. Личность мопедиста установлена. Принимаются меры к его задержанию", – сообщили в ДП Алматы.

Также сообщается, что факт расследуется отделом полиции при УП Турксибского района.

Ситуация с мопедистами в Казахстане

В феврале жительница Алматы во время встречи акима города Ерболата Досаева с населением Наурызбайского района пожаловалась на доставщиков еды, которые разъезжают на мопедах и создают аварийные ситуации. В ответ градоначальник сообщил, что разработан законопроект, согласно которому самокаты и мопеды могут быть признаны транспортными средствами.

"Когда электрические самокаты и мопеды будут признаны транспортными средствами – тогда у полиции появится возможность требовать права, регулировать правила езды и так далее. Сейчас дорожная полиция их даже оштрафовать не может. Надеюсь, весной этого года будет рассмотрен этот законопроект", – сообщил Досаев.

В конце марта стало известно, что водителей скутеров и мопедов в Алматы будут штрафовать за езду по тротуарам и автобусной полосе. Выявлять нарушителей планируется с помощью камер "Сергек".

В апреле в Сети появилось видео, толпа людей не дала оформить полицейскому доставщика еды на мопеде. В ДП Алматы сообщили, что 15 водителей мопедов за ряд грубых нарушений ПДД были привлечены к административной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019605-mopedist-v-almaty-otkryl-strelbu-po-avtobusu-s-passazhirami-video/