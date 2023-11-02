Супругов приговорили к длительным срокам по делу с ущербом в 1,5 млрд тенге

Супружеская пара осуждена за организацию финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019". Ущерб потерпевшим составил более 1,5 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

По информации официального Telegram-канала Агентства РК по финансовому мониторингу, Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что организаторы финпирамиды в период с 2019 по 2021 годы под видом предоставления беспроцентных займов незаконно привлекли денежные средства порядка 3 тысяч вкладчиков, причинив им ущерб на общую сумму более 1,5 млрд тенге.

"В целях обеспечения возврата денежных средств потерпевшим в ходе расследования арестовано имущество общей стоимостью 1,2 млрд тенге и денежные средства в размере 129 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

Приговором суда супружеская пара осуждена к 6 и 10 годам лишения свободы, а арестованное имущество будет направлено на возмещение ущерба потерпевшим.

Напомним, в январе 2022 года стало известно, что в Алматинской области проводится досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой ПК "Елімай-2019", которая осуществляла свою деятельность под видом кооператива.

"Руководитель кооператива Ербол Кизбаев и его супруга Жазира Умирбаева объявлены в межгосударственный розыск", - сообщали тогда в АФМ.

Позже появилась информация, что подозреваемых задержали. В отношении семейной пары начали расследовать уголовные дела в Алматинской области и других регионах Казахстана по статье 217 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой).