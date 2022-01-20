Супругов обвинили в создании финансовой пирамиды в Казахстане и объявили в розыск

Фото: АФМ РК

В Алматинской области проводится досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой ПК "Елимай-2019", которая осуществляла свою деятельность под видом кооператива. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве отметили, что организаторы привлекали средства людей под видом жилищного кооператива. В настоящее время насчитывается свыше 90 пострадавших.

Следствие полагает, что их количество может быть гораздо больше. В этой связи территориальный департамент просит потерпевших обратиться по адресу: поселок Отеген батыра, улица Батталханова, 11А или связаться по телефону доверия: +7 (727) 251-71-06.

"Руководитель кооператива "Елимай-2019" Ербол Кизбаев и его супруга Жазира Умирбаева объявлены в межгосударственный розыск", - отметили в АФМ.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об их местонахождении, просят звонить по номерам: 8 (727) 251-71-06, + 7 701 228 02 15.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952187-suprugov-obvinili-v-sozdanii-finansovoy-piramidy-v-kazahstane-i-obyavili-v-rozysk/