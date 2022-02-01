Разыскиваемых за создание финансовой пирамиды супругов задержали в Казахстане

Фото: АФМ РК

Задержаны супруги, которых разыскивали за создание финансовой пирамиды в Алматинской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны супруги Кизбаев и Умирбаева, которые создали финансовую пирамиду "Елимай-2019" под видом потребительского кооператива.

В отношении семейной пары расследуются уголовные дела в Алматинской области и других регионах Казахстана по статье 217 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой).

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания в Алматинской области.

В АФМ РК отметили, что в орган предварительного следствия уже обратились более 125 пострадавших.

Следствие полагает, что их количество может быть гораздо больше. В этой связи потерпевших просят приходить по адресу: поселок Отеген батыра, ул. Батталханова, 11А, телефон: +7 (727) 251-71-06.

Напомним, ранее сообщалось, что супругов обвинили в создании финансовой пирамиды и объявили в розыск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953961-razyskivaemyh-za-sozdanie-finansovoy-piramidy-suprugov-zaderzhali-v-kazahstane/