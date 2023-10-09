"Оставила в палате": ложный звонок о бомбе сделали с телефона врача в Караганде

Сотрудница медучреждения Караганды оставила свой смартфон в одной из палат. Через него позвонили на канал 112 и заявили о заложенной бомбе, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт МВД Polisia.kz.

17-летний пациент больницы в Караганде подозревается в лжетерроризме. По информации полицейских, он позвонил на канал 112 и заявил о том, что в одном из городских зданий якобы заложена бомба.

"Полицейские незамедлительно произвели осмотр здания и прилегающей к нему территории. К счастью, каких-либо взрывчатых веществ не обнаружено", – говорится в сообщении.

В ходе проверки стражи порядка выяснили, что владельцем абонентского номера, с которого был совершен звонок, оказалась сотрудница медицинского учреждения.

"Женщина пояснила, что оставила свой телефон на тумбочке в одной из палат. Этим и воспользовался несовершеннолетний телефонный террорист. В настоящее время проводится досудебное расследование", – сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается:

исправительными работами или штрафом в размере до 5 тыс. МРП (более 17 млн тенге);

либо ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

При этом к уголовной ответственности также подлежат лица, достигшие 14 лет. А затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением, на основании судебного решения подлежат возмещению.

Если такие действия были совершены несовершеннолетними, то ущерб возмещают родители или законные представители.