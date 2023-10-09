"Оставила в палате": ложный звонок о бомбе сделали с телефона врача в Караганде
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Сотрудница медучреждения Караганды оставила свой смартфон в одной из палат. Через него позвонили на канал 112 и заявили о заложенной бомбе, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт МВД Polisia.kz.
17-летний пациент больницы в Караганде подозревается в лжетерроризме. По информации полицейских, он позвонил на канал 112 и заявил о том, что в одном из городских зданий якобы заложена бомба.
"Полицейские незамедлительно произвели осмотр здания и прилегающей к нему территории. К счастью, каких-либо взрывчатых веществ не обнаружено", – говорится в сообщении.
В ходе проверки стражи порядка выяснили, что владельцем абонентского номера, с которого был совершен звонок, оказалась сотрудница медицинского учреждения.
"Женщина пояснила, что оставила свой телефон на тумбочке в одной из палат. Этим и воспользовался несовершеннолетний телефонный террорист. В настоящее время проводится досудебное расследование", – сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается:
- исправительными работами или штрафом в размере до 5 тыс. МРП (более 17 млн тенге);
- либо ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.
При этом к уголовной ответственности также подлежат лица, достигшие 14 лет. А затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением, на основании судебного решения подлежат возмещению.
Если такие действия были совершены несовершеннолетними, то ущерб возмещают родители или законные представители.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040239-ostavila-v-palate-lozhnyy-zvonok-o-bombe-sdelali-s-telefona-vracha-v-karagande/