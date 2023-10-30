Охрана, фейс-контроль: притоны и подпольные казино работали под прикрытием на "Хоргосе" (видео)

Притоны и подпольные казино, работавшие под видом оздоровительного центра и гостиничного комплекса, выявили на территории "Хоргоса", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

МВД и КНБ пресекли на территории АО "Международного центра приграничного сотрудничества Хоргос" деятельность притонов и подпольных казино, работавших под видом оздоровительного центра и гостиничного комплекса.

"Каждый объект работал круглосуточно, имел физическую охрану, строгий фейс-контроль и принимал в основном иностранных граждан", – сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как рассказали в МВД, криминальный бизнес был направлен на вовлечение казахстанок в сексуальное рабство – им обещали высокую прибыль и конфиденциальность.

"Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции и 5 управления ДКНБ области Жетісу по согласованию с прокуратурой задержано пять основных фигурантов, в том числе двое иностранных граждан.

Также доставлено 21 лицо в возрасте от 18 до 36 лет, в числе которых 6 иностранок, оказывающих интимные услуги.

По результатам обысковых мероприятий изъяты денежные средства, игровые автоматы, покерные столы и другие вещественные доказательства. Досудебное расследование проводится департаментом полиции области Жетісу", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

В сентябре прошлого года в Алматы были выявлены притоны, замаскированные под частные коттеджи – здания располагались в центральной части города. В результате этого рейда были задержаны 40 человек.

Позже стражи порядка обнаружили действующий салон боди-массажа, расположенный в Медеуском районе южной столицы. Он находился в здании трехэтажного коттеджа.

В конце мая этого года 62-летней пенсионерке вынесли в Семее приговор за организацию секс-притона в одной из саун города.

В июне пресс-служба МВД сообщила о раскрытии в Алматы пяти фактов сводничества и содержания притонов по городу. Были также выявлены массажные салоны, работавшие под видом центров лечебного массажа.

Недавно в Таразе полиция провела задержания девушек, работавших в сауне, а также двух администраторов заведения.