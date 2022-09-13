Трехэтажный секс-притон выявили в Алматы (видео)

Кадр из видео с места событий: polisia.kz

Секс-притон выявили полицейские в Алматы в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-Трафик", сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Стражи порядка выявили салон боди-массажа, расположенный в Медеуском районе Алматы, который находился в здании трехэтажного коттеджа.

По информации полицейских, внутри располагались 15 комнат и сауна. Рабочий процесс в заведении контролировали два администратора.

Они и еще 20 девушек, работающих в салоне в качестве массажисток, были задержаны. Их возраст составляет от 20 до 28 лет.

"Сотрудницы" этого заведения – приезжие из других областей Казахстана. Их личности проверены на причастность к каким-либо правонарушениям. Управлением полиции Медеуского района собран материал административного производства по ст. 450 КРКобАП. Установлен и владелец указанного салона – это гражданин Ж., 1988 года рождения. Он также привлечен к ответственности", — сообщил начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы Жанат Нургалиев.

Напомним, не так давно четыре притона выявили в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987486-trehetazhnyy-seks-priton-vyyavili-v-almaty-video/