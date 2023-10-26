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Масштабная спецоперация КНБ в Казахстане: появились эксклюзивные кадры

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Спецоперация в трех регионах Казахстана
Спецоперация. Кадр из видео: ТРК президента РК

Телерадиокомплекс (ТРК) президента РК представил документальный фильм о масштабной спецоперации КНБ по пресечению деятельности преступных групп в трех регионах страны, передает NUR.KZ.

"Задержания проходили в области Жетісу, Жамбылской и Туркестанской областях. В частности, спецоперация была проведена на Хоргосе и в Кордае. К ней были привлечены сотрудники Комитета национальной безопасности и Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК.

В фильме подробно демонстрируются детали подготовки к спецоперации и процесс ее проведения", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Как рассказал официальный представитель КНБ РК Аркен Абдугали, оперативная информация о функционировании в приграничных регионах страны криминальных схем стала поступать в КНБ из различных источников с начала текущего года.

"Согласно добытым данным, дельцы преступного мира организовали устойчивые группировки с целью получения нелегальных доходов, используя экономическую деятельность в приграничном пространстве.

Затем последовал этап анализа первичных сведений. Когда подтвердилась версия о том, что органы национальной безопасности выявили не просто разрозненные факты, а системную преступную деятельность вблизи границы, было принято решение объединить все материалы в рамках одной оперативной разработки", - пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что масштабные задержания преступных групп начали одновременно проводить в Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетісу.

В мероприятиях были задействованы силы и средства КНБ и МВД, а также специальные подразделения и техника обоих ведомств.

Противоправная деятельность осуществлялась в приграничных регионах Казахстана с Кыргызстаном, Китаем и Узбекистаном.

Позже стало известно, что по итогам спецоперации доставлены для проведения следственных действий 72 предполагаемых члена группировок, подозреваемых в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции и совершении иных тяжких преступлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042605-masshtabnaya-spetsoperatsiya-knb-v-kazahstane-poyavilis-eksklyuzivnye-kadry/

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