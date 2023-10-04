Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Глава "Правительства для граждан" назвал свой статус в расследовании АФМ

Опубликовано:

Папки с уголовными делами лежат на столе
Папки. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава госкорпорации "Правительство для граждан" сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал якобы свое задержание весной этого года, передает корреспондент NUR.KZ.

Суйениш Абдильдин сообщил, что работает в штатном режиме.

"На все вопросы, которые задавали в тот день, мы ответили. У меня нет полной картины информации, поэтому прошу лучше обращаться к ним (АФМ – прим. ред.)", – посоветовал он.

Какие вопросы ему задавали в АМФ, он говорить не стал, ссылаясь на то, что "не знает, может он это говорить или нет".

"Они нам сказали, свидетели. Просто свидетели. Мы информацию никакую не получали (о ходе расследования – прим. ред.). Нет, никого (из сотрудников – прим. ред.) не задерживали", – подчеркнул спикер.

Напомним, в начале марта этого года в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что сотрудники АФМ якобы задержали председателя правления НАО "ГК "Правительство для граждан" Суйениша Абдильдина и руководителя аппарата правления Куандыка Куатова.

Однако эти сведения опровергли в пресс-службе госкорпорации.

"Задержания не было. Руководство все эти дни находилось на работе", – сообщали тогда представители организации.

Позже ситуацию прокомментировал глава Минцифры Багдат Мусин. Он сообщил, что представители АФМ приходили к руководству "Правительства для граждан".

"Приходили сотрудники АФМ, провели определенные мероприятия, задавали определенные вопросы. Были и другие мероприятия, но сейчас все. Что происходит – вопрос к АФМ, они нам не предоставляют информацию", – заявил тогда министр.

Добавим, по данным с официального сайта НАО "ГК "Правительство для граждан", Суйениш Абдильдин начал трудовую деятельность в октябре 2011 года ведущим специалистом АО "Национальные информационные технологии".

В 2012-2013 годах работал бизнес-аналитиком в ТОО "ЭПАМ Казахстан".

С 2014 по 2018 год работал на различных должностях в АО "Казпочта", после чего трудился в коммерческих организациях.

В 2020 году занимал должность советника в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С октября 2020 года работал первым заместителем председателя правления "Правительство для граждан", где курировал вопросы координации фронт-офисов, контроля качества, единого контакт-центра и IT проектов госкорпорации.

В апреле 2022 года стал главой правления госкорпорации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039495-glava-pravitelstva-dlya-grazhdan-nazval-svoy-status-v-rassledovanii-afm/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.