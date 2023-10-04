Глава "Правительства для граждан" назвал свой статус в расследовании АФМ

Глава госкорпорации "Правительство для граждан" сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал якобы свое задержание весной этого года, передает корреспондент NUR.KZ.

Суйениш Абдильдин сообщил, что работает в штатном режиме.

"На все вопросы, которые задавали в тот день, мы ответили. У меня нет полной картины информации, поэтому прошу лучше обращаться к ним (АФМ – прим. ред.)", – посоветовал он.

Какие вопросы ему задавали в АМФ, он говорить не стал, ссылаясь на то, что "не знает, может он это говорить или нет".

"Они нам сказали, свидетели. Просто свидетели. Мы информацию никакую не получали (о ходе расследования – прим. ред.). Нет, никого (из сотрудников – прим. ред.) не задерживали", – подчеркнул спикер.

Напомним, в начале марта этого года в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что сотрудники АФМ якобы задержали председателя правления НАО "ГК "Правительство для граждан" Суйениша Абдильдина и руководителя аппарата правления Куандыка Куатова.

Однако эти сведения опровергли в пресс-службе госкорпорации.

"Задержания не было. Руководство все эти дни находилось на работе", – сообщали тогда представители организации.

Позже ситуацию прокомментировал глава Минцифры Багдат Мусин. Он сообщил, что представители АФМ приходили к руководству "Правительства для граждан".

"Приходили сотрудники АФМ, провели определенные мероприятия, задавали определенные вопросы. Были и другие мероприятия, но сейчас все. Что происходит – вопрос к АФМ, они нам не предоставляют информацию", – заявил тогда министр.

Добавим, по данным с официального сайта НАО "ГК "Правительство для граждан", Суйениш Абдильдин начал трудовую деятельность в октябре 2011 года ведущим специалистом АО "Национальные информационные технологии".

В 2012-2013 годах работал бизнес-аналитиком в ТОО "ЭПАМ Казахстан".

С 2014 по 2018 год работал на различных должностях в АО "Казпочта", после чего трудился в коммерческих организациях.

В 2020 году занимал должность советника в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С октября 2020 года работал первым заместителем председателя правления "Правительство для граждан", где курировал вопросы координации фронт-офисов, контроля качества, единого контакт-центра и IT проектов госкорпорации.

В апреле 2022 года стал главой правления госкорпорации.