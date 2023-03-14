В Минцифры высказались о якобы задержании главы "Правительства для граждан"

Суйениш Абдильдин. Фото: Правительство для граждан

Глава Минцифры в кулуарах кабмина опроверг факт задержания председателя правления "Правительства для граждан" Суйениша Абдильдина сотрудниками АФМ, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин отметил, что Суйениш Абдильдин находится на рабочем месте.

"Я не знал, что эта информация распространилась в СМИ. Абдильдин Суйениш на работе, вчера он и другие руководители приняли участие на общем собрании", – добавил министр.

По его словам, он лично поинтересовался, какова ситуация на сегодня.

"Я спросил у них о ситуации. Они сказали, что приходили сотрудники АФМ, провели определенные мероприятия, задавали определенные вопросы, были и другие мероприятия, но сейчас все. Что происходит - вопрос к АФМ, они нам не предоставляют информацию. Я его выбирал, могу описать его положительно, как IT- профессионала и как гражданина", – резюмировал глава Минцифры.

Напомним, на днях в пресс-службе "Правительства для граждан" опровергли информацию о том, что председатель правления компании Суйениш Абдильдин и руководитель аппарата правления Куандык Куатов были задержаны в своих рабочих кабинетах.

На официальном сайте организации сообщается, что Суйениш Абдильдин трудовую деятельность начал в октябре 2011 года ведущим специалистом АО "Национальные информационные технологии".

В 2012-2013 годах работал бизнес-аналитиком в ТОО "ЭПАМ Казахстан".

С 2014 по 2018 год работал на различных должностях в АО "Казпочта", после чего трудился в коммерческих организациях.

В 2020 году занимал должность советника в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С октября 2020 года работал первым заместителем председателя правления "Правительство для граждан", где курировал вопросы координации фронт-офисов, контроля качества, единого контакт-центра и IT проектов госкорпорации.

В апреле 2022 года стал главой правления госкорпорации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012798-v-mintsifry-vyskazalis-o-yakoby-zaderzhanii-glavy-pravitelstva-dlya-grazhdan/