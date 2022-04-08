Суйениш Абдильдин стал главой правления госкорпорации "Правительство для граждан"

Суйениш Абдильдин. Фото: "Правительство для граждан"

Сегодня министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин представил коллективу "Правительства для граждан" нового председателя правления. Им стал Суйениш Абдильдин, ранее занимавший пост первого заместителя, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Суйениш Абдильдин окончил КБТУ по специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение" в 2011 году, а в 2014-м - Университет Бирмингема в Великобритании.

Имеет степень магистра по специальности "Компьютерные науки".

Трудовую деятельность начал в октябре 2011 года ведущим специалистом АО "Национальные информационные технологии".

В 2012-2013 годах работал бизнес-аналитиком в ТОО "ЭПАМ Казахстан".

С 2014 по 2018 год работал на различных должностях в АО "Казпочта", после чего работал в коммерческих организациях.

В 2020 году занимал должность советника в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

С октября 2020 года и до нового назначения являлся первым заместителем председателя правления "Правительства для граждан".

На этой должности курировал вопросы координации фронт-офисов, контроля качества, единого контакт-центра и IT-проектов госкорпорации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1964180-suyenish-abdildin-stal-glavoy-pravleniya-goskorporatsii-pravitelstvo-dlya-grazhdan/