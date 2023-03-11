Информацию о задержании руководства прокомментировали в "Правительстве для граждан"

ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что якобы сотрудниками АФМ задержаны председатель правления НАО "ГК "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин и руководитель аппарата правления Куандык Куатов. Однако эти сведения опровергли в пресс-службе госкорпорации, передает корреспондент NUR.KZ.

Некоторые казахстанские издания указывали, что Суйениша Абдильдина и Куандыка Куатова якобы задержали в рабочих кабинетах, также были проведены обыски.

Информацию прокомментировали в пресс-службе НАО "ГК "Правительство для граждан".

"Задержания не было. Руководство все эти дни находилось на работе. Это все, что мы можем прокомментировать", - отметили в госкорпорации.

По информации официального сайта НАО, одним из шагов, включенных в программу главы государства от 20 мая 2015 года "План нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ" являлось создание некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан", которая стала бы единым провайдером государственных услуг, интегрируя все центры обслуживания населения в единую систему с целью получения гражданами Казахстана всех государственных услуг в одном месте.

В целях реализации Плана, 17 ноября 2015 года был принят Закон, в соответствии с которым были внесены изменения и дополнения в ряд законодательных актов в части осуществления деятельности в сфере оказания государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам по принципу "одного окна".

7 апреля 2016 года на основании постановления правительства было создано некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан". В регионах страны появились 70 филиалов и 1 представительство госкорпорации.

А 29 апреля того же года проведено первое заседание Совета директоров, на котором, наряду с утверждением внутренних документов, был избран состав правления.

Суйениш Абдильдин стал главой правления "Правительства для граждан" в апреле 2022 года. Он окончил КБТУ по специальности "вычислительная техника и программное обеспечение" в 2011 году, а в 2014 - Университет Бирмингема в Великобритании. Имеет степень магистра по специальности "компьютерные науки".

Трудовую деятельность начал в октябре 2011 года ведущим специалистом АО "Национальные информационные технологии". Также работал бизнес-аналитиком в ТОО "ЭПАМ Казахстан", занимал различные должности в АО "Казпочта", трудился в коммерческих организациях.

В 2020 году занимал должность советника в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

С октября 2020 года и до назначения главой правления являлся первым заместителем председателя правления "Правительства для граждан".

Куандык Куатов в 2004 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "правоведение". Также имеет диплом в области финансов и кредита Казахского института правоведения и международных отношений.

Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности инспектора ГУ "ДБЭКП по Павлодарской области".

Также работал специалистом ТОО "Газопровод "Бейнеу-Шымкент", в службе безопасности РГП "Центр обслуживания населения", директором ТОО "DigitalLifeStyle", управляющим директором, руководителем аппарата АО "Национальные информационные технологии", заместителем директора по развитию бизнеса ТОО "Центр мобильной модификации".

С января 2022 года назначен на должность руководителя аппарата правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012520-informatsiyu-o-zaderzhanii-rukovodstva-prokommentirovali-v-pravitelstve-dlya-grazhdan/