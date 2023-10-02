Что будут делать участковые при выявлении насилия в отношении детей, рассказали в МВД

В МВД рассказали, как будут действовать участковые при выявлении насилия в отношении детей - разработан алгоритм действий на подобные сообщения, передает NUR.KZ.

В ведомстве прошла встреча Уполномоченного по правам ребенка в РК Динары Закиевой, заместителя министра Игоря Лепехи и представителей комитета административной полиции, также онлайн-участие приняли все участковые инспекторы полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних из регионов.

"За каждой школой закреплены участковые инспектора полиции, инспектора по делам несовершеннолетних и оперуполномоченные криминальной полиции, всего более 6,5 тысяч сотрудников. Ими ведется воспитательная и профилактическая работа как в стенах школ, так и по месту жительства, в том числе с родителями", - заявил замглавы МВД.

Он отметил, что в регионах при районных акиматах созданы межведомственные мобильные группы, которые проводят обходы семей, где дети воспитываются с отчимами.

Выявлено и поставлено на профилактический учет более 1,5 тыс. родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей.

Алгоритм действий при поступлении обращения о насилии над детьми:

Первое, по каждому факту сообщения о совершения насилия со стороны родителей, опекунов, отчимов, сожителей и других близких родственников, проживающих совместно незамедлительно письменно сообщать в органы опеки и попечительства и ставить в известность Межведомственные мобильные группы оперативного реагирования при акиматах районов;

Второе, посетить по месту жительства ребенка, визуально осмотреть квартиру (дом), обратить внимание на санитарное состояние;

Третье, изучить состояние, поведение ребенка в доме (замкнутость, пугливость, мимика), его физическое состояние (видимые телесные повреждения, синяки, раны, болезнь);

Четвертое, обратить внимание на лиц, проживающих совместно (родные братья, сестры и др.), другие родственники (старшие двоюродные братья, дяди и др.), иные лица (сожитель матери, посторонние) на предмет злоупотребления алкоголем, употребления наркотиков, судимость и т.п.;

Пятое, обеспечить полноту материала (опрос членов семьи, соседей, при наличии свидетелей, очевидцев, если факт был в общественном месте установить наличие видеонаблюдения, изъять видеозаписи и принять другие меры для обеспечения полноты материала);

Шестое, при наличии признаков уголовно-наказуемого деяния незамедлительно обеспечить регистрацию в ЕРДР;

Седьмое, по каждому факту сообщения, даже в случае не подтверждения информации, проводить профилактические беседы с родителями (опекунами, отчимами, сожителями и другими близкими родственниками), с лицами на которых поступил сигнал о совершении насилия в отношении ребенка, о недопущении противоправных действий в отношении ребенка, разъяснить уголовную и административную ответственность.

По данным МВД, с начала года свыше 3,7 тыс. подростков доставлены в Центры адаптации несовершеннолетних за безнадзорность и беспризорность.

Как отмечают полицейские, чаще всего подростки задерживаются за нахождение вне жилых помещений и в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей.

За это к адмответственности привлечено более 72 тысяч родителей.

Напомним, ранее детский омбудсмен предложила внести в уголовный кодекс РК статью с ужесточением наказания за насилие над детьми. А подробнее о том, какое ужесточение наказания предлагается в Казахстане за насилие над несовершеннолетними Закиева рассказывала в мажилисе в начале сентября.

Незадолго до этого глава государства поручал ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении детей. Он указал на важность психического здоровья подрастающего поколения.

Отметим, что в Казахстане в скором времени может появиться единый контакт-центр по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей. В перечень бесплатных номеров могут добавить контакт-центр "111 Аманат".

По этому номеру телефона жители страны смогут получить психологическую помощь, а также консультации по вопросам, касающимся обеспечения законных прав граждан.

В конце прошлой недели в мажилисе озвучили предлагаемые изменения законодательства касательно безопасности детей - предлагается оставить для насильников только пожизненное заключение.