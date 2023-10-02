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30 лет независимости Казахстана

Находящегося в международном розыске иностранца задержали в Шымкенте

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Полицейский проводит задержание
Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Скрывавшегося от правосудия гражданина Узбекистана удалось задержать в Шымкенте - мужчина находился в международном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

34-летний мужчина был задержан сотрудники миграционной службы Туранского РУП совместно с участковыми инспекторами, сообщается в новостном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что он находился на территории Казахстана незаконно.

Как оказалось, задержанный скрывался от правоохранительных органов Узбекистана.

"В ориентировке стражей порядка соседней страны указано, что мужчина был объявлен в международный розыск в 2022 году за совершение мошенничества и может быть вооружен", - говорится в сообщении МВД.

Оружия у задержанного не обнаружено, добавили в ведомстве.

В настоящее время он находится под стражей - проводится работа по его экстрадиции в Узбекистан.

Напомним, что в марте этого года на границе был задержан гражданин Кыргызстана, находившийся в международном розыске. Его поймали сотрудники Департамента ПС КНБ по Жамбылской области в пункте пропуска "Айша биби". Задержанный подозревался в совершении преступления, произошедшего на территории России.

А в августе этого года российские стражи порядка задержали гражданина Казахстана, который пытался скрыться от правосудия. Мужчина разыскивался за совершенное на территории Казахстана мошенничество - другие фигуранты дела ранее были задержаны следствием.

В апреле в Кызылординской области произошел такой случай - полицейским удалось задержать гражданина нашей страны, которого ранее объявили в международный розыск за убийство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039156-nahodyaschegosya-v-mezhdunarodnom-rozyske-inostrantsa-zaderzhali-v-shymkente/

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