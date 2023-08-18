Находившегося в международном розыске казахстанца задержали в России

Человек в наручниках. Иллюстративное фото: Nes/Getty Images

Сотрудники УМВД России по Курганской области задержали в Кургане 31-летнего казахстанца, который находился в международном розыске, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Мужчина разыскивался за совершенное на территории Казахстана мошенничество - часть 4 статьи 190 УК РК.

Как сообщили в полиции, в 2018 году он в группе лиц по предварительному сговору, находясь в Астане, путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладели товарами лиц, участвующих в тендерах в качестве поставщиков.

По информации стражей порядка, своими действиями мошенники причинили материальный ущерб на сумму более 39 млн тенге.

Другие фигуранты дела были взяты под стражу ранее.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время согласно Минской конвенции решается вопрос об экстрадиции данного гражданина.

Отметим, согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033055-nahodivshegosya-v-mezhdunarodnom-rozyske-kazahstantsa-zaderzhali-v-rossii/