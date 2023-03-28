Находившегося в международном розыске иностранца задержали на границе с Казахстаном

Пограничник. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Жамбылской области задержан гражданин Кыргызстана, находившийся в международном розыске. Его передали полицейским, передает официальный сайт Пограничной службы КНБ РК.

По информации ведомства, 17 марта 2023 года военнослужащими Департамента ПС КНБ по Жамбылской области в пункте пропуска "Айша биби" задержан гражданин Кыргызстана, находившийся в международном розыске за совершение уголовного правонарушения на территории Российской Федерации.

Мужчина передан в правоохранительные органы.

Как отмечается на официальном сайте Пограничной службы КНБ РК, пограничный контроль в пунктах пропуска является одним из видов деятельности Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.

Пограничный контроль в пунктах пропуска в отношении лиц, транспортных средств, грузов и товаров включает:

1) предварительную проверку информации в отношении лиц, имеющих намерение пересечь государственную границу, в том числе с использованием информационных баз транспортных организаций;

1-1) проверку документов и лиц, в том числе посредством обработки биометрических персональных данных, а также опрос лиц в целях определения законности пересечения государственной границы, выявления нарушителей порядка пересечения государственной границы, а также выявления лиц, в отношении которых имеются установленные законами ограничения на въезд в Республику Казахстан и выезд из Республики Казахстан;

2) проверку наличия разрешительных отметок всех контролирующих органов в целях определения законности перемещения через государственную границу транспортных средств, грузов и товаров, выявления и пресечения нарушений порядка пересечения государственной границы;

3) досмотр транспортных средств, грузов и товаров, в необходимых случаях - специальный (углубленный), в целях обнаружения и задержания нарушителей порядка пересечения государственной границы;

4) досмотр лиц при наличии признаков нарушения порядка пересечения государственной границы;

5) сопровождение транспортных средств от мест пересечения государственной границы до пунктов пропуска либо от пунктов пропуска до мест пересечения государственной границы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014309-nahodivshegosya-v-mezhdunarodnom-rozyske-inostrantsa-zaderzhali-na-granitse-s-kazahstanom/