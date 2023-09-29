Лжетеррориста отправили в тюрьму в Экибастузе

В Экибастузе мужчину приговорили к тюремному заключению за ложное сообщение о бомбе в здании акимата. Это не первая судимость мужчины за подобное преступление, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz, первое преступление казахстанец совершил в мае 2019 года. Тогда мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

"Однако горожанин, находясь на учете службы пробации, допустил нарушение порядка и условия отбывания наказания. В результате суд вынес постановление о замене наказания в виде ограничение свободы на лишение свободы", - говорится в сообщении.

В итоге свой неотбытый срок в 1 год 26 дней казахстанец провел в учреждении УИС средней безопасности.

После освобождения мужчина снова нарушил закон - в декабре прошлого года он позвонил в полицию и заявил, что в здании акимата заложена бомба.

"Взрывотехниками каких-либо подозрительных и взрывных устройств в здании обнаружено не было. В результате проведения комплекса необходимых мероприятий лжетеррорист был задержан. Он признался в содеянном и сообщил, что позвонил после ссоры с родственниками", – отметили в департаменте полиции Павлодарской области.

Городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Помимо этого, мужчину обязали оплатить государственным органам материальный ущерб в сумме свыше 200 тысяч тенге и судебные издержки.

Отметим, что, согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в середине месяца в Алматы стражи порядка задержали двоих мужчин, которых подозревают в распространении ложных сообщений о минировании зданий.

Позже в Астане полиция задержала иностранца, который, как рассказали в правоохранительных органах, заявил, что авиарейс сообщением "Астана – Санкт-Петербург" заминирован. Против него возбудили уголовное дело.

В начале сентября представители МВД рассказывали, какой ущерб наносят обществу и государству заведомо ложные сообщения об акте терроризма.

"По нашим подсчетам, на один выезд сил и средств на такие ложные вызовы затрачивается от 200 до 300 тысяч тенге, а ущерб от каждого часа простоя крупных торговых центров может исчисляться миллионами тенге, тогда как ущерб обществу и государству составляет более 6,3 млрд тенге, из них государству – более 1,8 млрд тенге", – сообщал замначальника первого управления Департамента по противодействию экстремизму МВД Алмас Талканбаев.