Какой ущерб наносит государству один звонок лжетеррориста, раскрыли в МВД

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Сегодня в МВД на брифинге рассказали, какой ущерб наносят обществу и государству заведомо ложные сообщения об акте терроризма, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель начальника первого управления Департамента по противодействию экстремизму МВД Алмас Талканбаев сообщил, что за последние три года 115 человек, среди них 15 несовершеннолетних, были осуждены за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

"Такие деяния наносят вред деятельности организаций и ведомств. По нашим подсчетам, на один выезд сил и средств на такие ложные вызовы затрачивается от 200 до 300 тысяч тенге, а ущерб от каждого часа простоя крупных торговых центров может исчисляться миллионами тенге, тогда как ущерб обществу и государству составляет более 6,3 млрд тенге, из них государству – более 1,8 млрд тенге.

При этом телефонные хулиганы мало задумываются о том, насколько серьезными могут быть последствия ложных вызовов. К примеру, в ходе возникшей паники могут быть жертвы: при эвакуации люди могут толкнуть друг друга, родители могут потерять детей, среди граждан могут находиться беременные женщины, инвалиды", – сказал спикер.

Как правило, подобные звонки, по его словам, совершаются без каких-то определенных целей, от безделья, ради шутки либо под влиянием алкоголя.

Мотивы совершения преступления могут быть различными – месть, хулиганство, желание парализовать работу предприятия или учреждения, сорвать занятие в учебных заведениях, желание проверить качество работы правоохранительных органов.

Среди несовершеннолетних основные мотивы – это стремление продемонстрировать перед друзьями свою смелость, рискованность, решительность, нежелание присутствовать на занятиях или неподготовленность к уроку.

Напомним, на прошлой неделе в Алматы из ТРЦ Forum эвакуировали посетителей и работников центра из-за сообщения о заложенных взрывных устройствах. Позже стало известно, что информация о минировании ТРЦ Forum была ложной.

Сегодня мы писали, что гостей и персонал алматинского отеля The Ritz-Carlton, расположенного в Esentai Tower, эвакуировали после сообщения о минировании. В полиции сообщили, что в настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности анонима, его задержание и дальнейшее привлечение к ответственности.

Также добавим, что по информации на сайте Антитеррористического центра РК, руководителю при получении информации об угрозе взрыва необходимо:

не допустить паники;

не допустить распространения слухов;

немедленно сообщить об угрозе по телефону 102;

о полученной информации сообщить только начальнику своей службы безопасности или специально подготовленной группе сотрудников;

до прибытия представителей правоохранительных органов организовать опрос персонала на предмет установления возможных мест нахождения подозрительных предметов;

не прикасаться к предметам, похожим на взрывоопасные;

составить схему объекта с указанием предметов, похожих на взрывоопасные;

прекратить погрузочно-разгрузочные работы, в том числе опорожнение мусорных ящиков;

отвести после досмотра на безопасное расстояние автотранспорт, припаркованный у здания;

проанализировать обстановку и принять решение на эвакуацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035135-kakoy-uscherb-nanosit-gosudarstvu-odin-zvonok-lzheterrorista-raskryli-v-mvd/