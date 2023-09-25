Самолет "заминировали" в Астане: полиция задержала иностранца (видео)

Транспортные полицейские задержали иностранца, который, предположительно, направил ложное сообщение о минировании самолета, передает новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что авиарейс сообщением "Астана – Санкт-Петербург" заминирован.

"Для проверки сообщения незамедлительно произведен осмотр борта. Каких-либо взрывных устройств не обнаружено", – отметили правоохранители.

По подозрению в лжетерроризме был задержан гражданин ближнего зарубежья 1987 года рождения.

Сейчас полицейские начали досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

"Злоумышленник дал признательные показания. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат", – сообщил начальник ДП на транспорте Бакытжан Малыбаев.

Добавим, что согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в середине месяца в Алматы стражи порядка задержали двоих мужчин, которых подозревают в распространении ложных сообщений о минировании зданий.

А в начале сентября представители МВД рассказывали, какой ущерб наносят обществу и государству заведомо ложные сообщения об акте терроризма.

"По нашим подсчетам, на один выезд сил и средств на такие ложные вызовы затрачивается от 200 до 300 тысяч тенге, а ущерб от каждого часа простоя крупных торговых центров может исчисляться миллионами тенге, тогда как ущерб обществу и государству составляет более 6,3 млрд тенге, из них государству – более 1,8 млрд тенге", – сообщал замначальника первого управления Департамента по противодействию экстремизму МВД Алмас Талканбаев.